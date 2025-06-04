V・ファーレン長崎は4日、ガンバ大阪のDF江川湧清(24)が完全移籍で加入することを発表した。長崎県出身の江川は、長崎U-18から2019年にトップチームへ昇格。2023年にG大阪へ完全移籍した。今季はJ1リーグ戦5試合に出場。また、ルヴァンカップでは1試合に出場していた。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●DF江川湧清(えがわ・ゆうせい)■生年月日2000年10月24日(24歳)■出身地長崎県■身長/体重175cm/67kg■経歴FCKマ