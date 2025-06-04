[6.4 ルヴァン杯プレーオフラウンド第1戦](ベススタ)※19:00開始主審:上田益也副審:唐紙学志、中澤涼<出場メンバー>[アビスパ福岡]先発GK 24 小畑裕馬DF 29 前嶋洋太DF 37 田代雅也DF 20 安藤智哉MF 18 岩崎悠人MF 88 松岡大起MF 15 秋野央樹MF 22 藤本一輝FW 8 紺野和也FW 17 ウェリントンFW 14 名古新太郎控えGK 1 永石拓海DF 19 キム・ムンヒョンDF 4 井上聖也DF 47 橋本悠DF 5 上島拓巳MF 6 重見柾斗FW 49 前田一翔FW 53