[6.4 ルヴァン杯プレーオフラウンド第1戦](レモンS)※19:00開始主審:岡部拓人副審:大川直也、赤阪修<出場メンバー>[湘南ベルマーレ]先発GK 99 上福元直人DF 33 高橋直也DF 8 大野和成DF 32 松村晟怜MF 50 藤井智也MF 15 奥野耕平MF 14 茨田陽生MF 25 奥埜博亮MF 20 石橋瀬凪FW 27 ルイス・フェリッピFW 16 根本凌控えGK 31 真田幸太DF 22 大岩一貴DF 3 畑大雅DF 4 舘幸希MF 13 平岡大陽MF 18 池田昌生MF 37 鈴木雄斗FW 10 鈴