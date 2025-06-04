[6.4 ルヴァン杯プレーオフラウンド第1戦](ヨドコウ)※19:00開始主審:小屋幸栄副審:西橋勲、船橋昭次<出場メンバー>[セレッソ大阪]先発GK 21 キム・ジンヒョンDF 2 中村拓海DF 3 進藤亮佑DF 6 登里享平DF 14 舩木翔MF 7 上門知樹MF 8 香川真司MF 48 柴山昌也FW 11 チアゴ・アンドラーデFW 29 古山兼悟FW 55 ヴィトール・ブエノ控えGK 1 福井光輝DF 16 奥田勇斗DF 33 西尾隆矢DF 44 畠中槙之輔MF 5 喜田陽MF 77 ルーカス・フ