プロ野球ロッテ、中日でプレーした野球解説者の愛甲猛氏（62）が、2025年5月30日に公開されたユーチューブ動画「デーブ大久保チャンネル」にゲスト出演し、ヤクルト村上宗隆内野手（25）の大リーグ挑戦について見通しを解説した。「村上にはしなりを感じない」村上は今オフにもポスティングシステムを利用して大リーグに挑戦する見通しで、米メディアによると、複数の球団が熱視線を送っているという。大リーグ挑戦を控えた今シー