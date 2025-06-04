【家電コンサルのお得な話・252】最近、ビジネスの現場でも「ネットポジティブ」という言葉を耳にするようになってきた。これは、企業活動が社会や環境に対して「プラスの影響」を与える存在になることを目指す考え方である。似たような言葉に「ネットゼロ」があるが、こちらは温室効果ガスなどの排出を実質的にゼロに抑える目標を意味しており、あくまで「悪影響をなくす」という発想である。一方、ネットポジティブは、単に悪