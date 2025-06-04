ビックカメラは6月5〜8日の各日10〜20時に、「Nintendo Switch 2」をいち早く体験できるイベントを、ビックカメラ池袋本店（東京都豊島区）店頭の特設コーナーにて開催する。●新ソフト「マリオカートワールド」をカメラプレイモードで用意体験イベントでは、6月5日に発売される「Nintendo Switch 2」とともに、新ソフト「マリオカートワールド」をカメラプレイモードで用意しており、最新ゲーム機のさまざまな機能を実際に楽