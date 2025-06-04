別府競輪の開設75周年記念G3「オランダ王国友好杯」は5日が初日。4日は前検が行われた。昨年の別府G3は7月の74周年記念が阿部将大、10月の大阪・関西万博協賛は大西貴晃がV。地元勢が暴れまくった。今年は1R1番車に指名された一丸らヤング勢の躍進に期待が懸かる。今期が初S級の甲斐俊祐（26＝大分）と長松空吾（25＝大分）は初の地元記念参戦だ。甲斐は「街道練習を増やした」。長松は「バンク練習を増やした」。対照的な