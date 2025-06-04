元テレビ東京プロデューサーの佐久間宣行氏がプロデュースするアイドルグループ「ラフ×ラフ」主催イベント「アイドル天下一大喜利武道会〜Ｒｏｕｎｄ２〜」（７月１８日・ヒューリックホール東京）の取材会が４日、都内で行われた。アイドルが本気で大喜利で競い合い、その後にライブパフォーマンスを行うというアイドルファンとお笑いファンとアイドルファンを巻き込む融合イベント。今年２月に初の有観客となった「アイドル