記者会見で現役引退を表明する田中恒成＝4日、名古屋市ボクシングで世界4階級制覇の実績を持つ田中恒成（29）＝畑中＝が4日、名古屋市内で記者会見し、現役引退を表明した。昨年10月に世界ボクシング機構（WBO）スーパーフライ級タイトルマッチで初防衛に失敗し、王座を失っていた。近年は網膜剥離を抱えながら闘っていたと明かし「けがが全て」と理由を説明した。昨年10月の試合後に両目を手術したが、失明のリスクが残ること