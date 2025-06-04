株式会社バッファローは、デジタルフォト・アルバム「おもいでばこ」を写真機材展示会「PHOTONEXT2025」で展示する。一般社団法人 写真整理協会および株式会社PFUとの合同出展となる。 「写真の幸せサイクル」をテーマとした展示コーナーで、おもいでばこの機能紹介と体験展示を行う。 おもいでばこは、デジタルカメラやスマートフォンの写真・動画を自動整理するデバイス。複数の撮影機器