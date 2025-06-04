初代デジタル大臣であり、現在は自民党のデジタル社会推進本部長兼広報本部長を務める平井卓也氏が6月4日、都内で開催された『TikTok 経済レポート2025』にゲストとして登壇した。イベントの冒頭、平井氏は「党として、あらゆるソーシャルネットワークを活用している」と述べた上で、「今月から自民党の公式TikTokアカウントを本格的に始動させる予定である」と発表。ショートムービープラットフォームであるTikTokの活用を本格化