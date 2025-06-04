ロシア・イルクーツク州知事がＳＮＳに投稿したベラヤ空軍基地の上空に立ち上る煙の画像＝１日/Igor Kobzev/Telegram/AP（ＣＮＮ）ロシアのドローン（無人機）が行った空爆によるがれきの中から子どもたちを救出する夜を何日も過ごした後、ロシア政府の軍事的プライドに対する週末の壊滅的な攻撃は、ウクライナの士気につかの間の休息の瞬間をもたらし、クレムリン（ロシア大統領府）が選択した戦争におけるまたしても予想外の展開