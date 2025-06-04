現役時代には3度のサイ・ヤング賞に輝き、殿堂入りも果たしているペドロ・マルティネス氏が4日、自身のXを更新。「ワールドシリーズで抑えとして登板するショウヘイ・オオタニをぜひ見てみたい」と投稿した。以前から大谷翔平投手（ドジャース）のクローザー起用を求めていた同氏だが、改めて主張した形だ。 ■「抑えの方が体力も温存できる」 サイ・ヤング賞のほかにも、5度の最優秀防御率、3度