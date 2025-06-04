巨人の長嶋茂雄終身名誉監督の死去を受けて、米球界でも追悼の輪が広がった。3日（日本時間4日）にはMLB機構やドジャースが公式SNSを通じて哀悼の意を表明し、功績を称えた。 ■「ドジャータウン」でキャンプ ドジャースは公式Xを更新。ドジャース元監督のトミー・ラソーダ氏と長嶋氏が並ぶ写真を添えた上で、「ドジャースは、日本の『ミスター・ベースボール』と