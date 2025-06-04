佐々町の官製談合事件で起訴された前の町長 古庄 剛被告らの初公判が4日、長崎地裁で開かれました。 古庄被告は罪を認め、検察側は懲役1年6か月を求刑しました。 官製談合防止法違反などの罪に問われているのは、前の佐々町長 古庄 剛被告 78歳と、佐々町の無職 山口 情二被告 62歳です。 起訴状などによりますと2人は、去年7月の町営団地の給水管改修工事と、去年6月の図書館の照明のLED化工事の指名競争入札を巡り