◆日本生命セ・パ交流戦２０２５ロッテ―巨人（４日・ＺＯＺＯマリン）巨人は４日、ロッテ戦のスタメンを発表した。３日の同カードは雨天中止となり、両チームにとって交流戦初戦となる。阿部監督が「外野手を回そうかなと」と明かしていたＤＨにはヘルナンデス外野手が入り、６番で出場。門脇誠内野手は「２番・三塁」で４試合ぶりのスタメン、打撃好調の泉口友汰内野手は５戦連続で３番に入った。前日３日には巨人軍終