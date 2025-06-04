バレーボール・サントリーサンバーズ大阪(以下サントリー)が3日、新キャプテンに高橋藍選手が就任することを発表しました。高橋選手は昨季サントリーに加入するとエースとしてチームを引っ張ります。SVリーグチャンピオンシップでは攻撃の起点となり初代王者に輝きました。大会MVPを含め個人4部門で表彰されました。サントリーは新キャプテンに高橋選手を据えただけでなく、今季から新たに関田誠大選手、小川智大選手、イゴール・