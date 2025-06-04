日本スポーツ協会（ＪＳＰＯ）は４日、都内で会見を行い、国民スポーツ大会（国スポ）を開催する自治体の準備、運営を支援する新組織「国スポサポートセンター」の発足を発表した。国民スポーツ大会を契機として、地域スポーツの推進と地方創生・まちづくりに貢献するとともに、都道府県における総合スポーツ大会や競技会の運営など、日本のスポーツ界の課題を解決することを目的としている。発足は今月末をメドとしているが、