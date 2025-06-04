◇プロ野球イースタン・リーグ巨人5―2ヤクルト（4日、ジャイアンツタウンスタジアム）くふうハヤテへの派遣を1か月ほど前倒しで終えた山田龍聖投手が先発として登板。5回83球を投げ、2安打3三振1四球1失点（自責0）でマウンドを降りました。山田投手はプロ4年目。大勢投手や赤星優志投手と同期でドラフト2位で入団しました。しかし、ケガなどが続き、24年オフに育成契約となり、今季2軍開幕を前に、くふうハヤテに派遣されるこ