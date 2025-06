マテルが展開する、ダイキャストカーカテゴリーのパイオニアである「マッチボックス」から『ジュラシック・ワールド』とコラボレーションしたコレクションが登場!映画に登場する乗り物をイメージしたシリーズで、恐竜と乗り物がセットになっています☆ マテル マッチボックス『ジュラシック・ワールド』コラボコレクション © Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.