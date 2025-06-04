俳優の寺田心（16）が4日、都内で行われたペットライン新アプリ説明会＆『わん暦・にゃん暦祝い』に出席。現在、保護犬を含む5匹の犬と暮らし、老犬介護施設でボランティアをしていることから、犬への熱い思いを口にした。【動画】紳士すぎる…！16歳・寺田心、シニア犬の目線をサポート近年、獣医療やフードの進化、飼い主によるケアの充実により、犬猫の平均寿命は延び、長寿化が進んでいる。これに伴い「シニア期」をどう迎