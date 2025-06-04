谷公一・自民党東日本大震災復興加速化本部長（左から3人目）らから提言を受け取る石破首相（中央）＝4日午後、首相官邸自民、公明両党は4日、東日本大震災からの復興に関する第14次提言を石破茂首相に提出した。東京電力福島第1原発事故に伴う帰還困難区域で、個人による放射線被ばく線量管理を前提に、活動の自由化を検討するよう政府に求めた。手つかずとなっている森林の整備などを進める狙い。現状では立ち入りに許可が必要