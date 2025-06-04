４日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１４６円１２銭高の３万５５１２円５９銭だった。前日の米株式市場は米中の関税交渉が進展するとの期待から、主要株価指数がそろって上昇した。流れを引き継いだ東京市場で半導体関連銘柄などが値上がりし、買い注文が優勢だったことが寄与した。３３３銘柄のうち１８９銘柄（約５７％）が上昇した。上昇率は古河電気工業の６・３１％がト