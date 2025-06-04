NTTドコモがインターネット銀行の住信SBIネット銀行を買収すると発表し、TOB（＝株式の公開買い付け）が5月30日から始まった。買い付け価格は前日29日の終値よりも1000円近く高い1株あたり4900円で、期間は7月10日までとなっており、買い付けの上限下限は設けず、応募株式の全部の買い付けを行うということだ。【映像】“一撃利益70億円” 住信SBIの個人大株主・片山さんドコモは住信SBIネット銀行の3分の2程度の株式取得を目