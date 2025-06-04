4人組ロックバンド・爆風スランプが3日、公式サイトを更新。14、15日に開催予定だった中国でのライブ「天知道」公演について「不可抗力により開催が困難」として中止することを発表した。 【写真】開催の願い叶わず…名曲を熱唱するサンプラザ中野くん 公式サイトの発表では、同ライブについて「開催に向け中国現地主催会社および関係各社と協議を重ねながら準備を進めてまいりましたが、慎重に検討を重ねた結果、不可抗力に