6月22日の会期末に向け最終盤を迎える今国会で、石破内閣に対する不信任決議案の行方が最大の焦点となっている。立憲民主党など野党は5月、江藤前農水相について、不信任案の提出も辞さない構えを見せ、更迭に追い込んだ。野党が一致結束すれば、閣僚も辞任に追い込めるという少数与党の現実を突き付けた。それは内閣不信任案も同じだ。仮に可決した場合には、石破首相は衆院の解散、もしくは内閣の総辞職という二者択一を迫られる