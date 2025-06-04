自民党の沖津千万人石川県議の辞職に伴う県議会かほく市選挙区の補欠選挙が、7月11日に告示、20日に投開票が行われることになりました。沖津千万人県議が、体調不良を理由に3日付けで議員辞職したことに伴い、県選挙管理委員会は4日、臨時の会合でかほく市選挙区の補欠選挙の日程を7月11日告示、20日投開票とすることを決定しました。参院選も7月20日投開票の日程が有力視されていて、石川県選挙管理委員会が有権者の利便性などを