高知県安芸市の農園で完熟マンゴーの収穫がはじまり、6月7日ごろから収穫のピークを迎える見込みです。また併設のカフェでは期間限定のマンゴースイーツもはじまりました。安芸市で果樹を生産する岡宗農園では、今年も大忙しの季節がやってきました。岡宗農園では14年ほど前からマンゴーを栽培していて、現在は2か所あわせて40アールのハウスで甘みが強いアーウィンという品種のマンゴ&