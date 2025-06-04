蘇った伊藤がメダル獲得に笑顔を見せた(C)Getty Images先月カタールで行われた世界卓球選手権大会で、女子シングルスで銅メダルを獲得した伊藤美誠。中国選手が5人も出る世界選手権でのメダル獲得の困難さは、2人しか出ない五輪の比ではない。その世界選手権で伊藤は、見事、世界ランキング4位の王芸迪を破ってメダルをもぎ取った。過去18年間の10大会で、女子シングルスで中国以外の選手が手にした、平野美宇、早田ひなに続く3