5月13日、名古屋市守山区で車で事故を起こし、無免許で運転していた19歳の男性が死亡、助手席の17歳の男子高校生がケガをした事故で、車を貸した19歳の知人の男が6月4日、逮捕されました。5月13日、名古屋市守山区で乗用車が街路灯に衝突し、無免許で運転していた19歳の男性が死亡、助手席にいた17歳の男子高校生もケガをしました。警察によりますと、死亡した19歳の男性が無免許と知りながら乗用車を貸したとして6月4日、知