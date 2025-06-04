【モデルプレス＝2025/06/04】Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン4にて4代目バチェラーを務めた実業家の黄皓が5月21日、自身のInstagramでストーリーズを更新。人生初の愛妻弁当と長女の姿を公開した。【写真】4代目バチェラー、妻との水着ショット◆黄皓、妻とプールで朝食黄皓は「やっぱりとりあえず朝食は浮かべてみるよね？」とプールでの優雅な朝食風景を公開。「太陽の日を浴びまくって、セロ