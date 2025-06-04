子供の「生きる力」を育てるにはどうすればいいのか。税理士の山下明宏さんは「生きる上で、お金について知ることは重要だ。“1日100円のお手伝い”を通して、金融の基礎『貯蓄・投資・借入』の意味を、実践的に学ばせることができる」という――。※本稿は、山下明宏『稼ぐ力は会計で決まる』（幻冬舎）の一部を抜粋・再編集したものです。■「借金も実力のうち」という勘違いいまの日本の中小企業にとって一番の問題は、前回記事