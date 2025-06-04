ソラシドエアは、小児普通運賃が全路線で割引となる「家族を応援！夏・秋小児運賃セール」を実施する。小児普通運賃を路線に応じて、7月〜9月搭乗分は10,000円〜14,000円、10月搭乗分は全路線で10,000円に設定する。販売期間は6月9日から8月11日まで（7月・8月搭乗分は7月4日まで）、搭乗期間は7月25日から10月25日まで。8月8日から11日までと15日から17日までの搭乗分が除外される。小児普通運賃以外の一部運賃を選択して予約を進