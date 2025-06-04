俳優の藤岡真威人（21）が4日、都内でNHKドラマ「あおぞらビール」（16日スタート、後10・45）の試写会に出席した。川や山で採れた自然の恵みやご当地グルメを青空の下で冷えたビールと一緒に楽しむアウトドアドラマ。大自然の中で撮影を行っており、苦労が多い様子。5月中旬に、主演の窪塚愛流（21）、南出凌嘉（19）とともに川に飛び込むシーンを撮影したが「まだ寒くて、その日の天気が曇りで気温も低かった。“うわ、飛