政府が今月まとめる経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる「骨太の方針」の原案に、財源の裏付けがない減税を否定する文言が盛り込まれていることがわかりました。日本テレビが入手した「骨太の方針」の原案には、「財源の裏付けがない減税政策によって手取りを増やすのではなく、経済全体のパイを拡大する中で、物価上昇を上回る賃上げを普及・定着させる」と明記されています。その上で「賃上げを起点とした成長型経済」の実現