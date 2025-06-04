◇MLB カブス8ー3ナショナルズ（日本時間4日、ナショナルズ・パーク）カブスのPCAことピート・クルーアームストロング選手が今シーズン20盗塁に到達。近代（1900年以降）におけるメジャーリーガーとして4番目に早いシーズン15本塁打と20盗塁を達成した選手となりました。4回表、先頭打者として打席に立ったPCA選手は低めのスライダーを長打とし2ベースヒットを記録、すると次の打者の間に3塁へ盗塁を決めました。これで20盗塁を記