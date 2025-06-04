ロッテの種市篤暉が5日の巨人戦に先発する。種市は球団を通じて「前回の課題を１週間取り組んできたので試合で出せるように。あとは長い回をしっかり投げて勝てるように頑張ります。交流戦だからなにかを変えるということは無いですが、普段は対戦しないので守りに入らず攻めるピッチングができればなと思います」とコメントした。種市は今季ここまで7試合・39回1/3を投げ、2勝3敗、防御率3.89。前回登板のオリックス戦では5