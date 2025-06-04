秋篠宮家の二女・佳子さまはブラジル公式訪問のため、4日午後5時ごろ、成田空港を出発されました。日本とブラジルの外交関係樹立130周年の節目に当たってのもので、佳子さまの外国公式訪問は、去年5月のギリシャ訪問以来4回目です。アメリカのシカゴを経由して日本時間の5日夜にブラジル・サンパウロに到着し、滞在中は、3月に来日したルーラ大統領への表敬訪問や日系人らによる歓迎行事への出席などが予定されています。今月17日