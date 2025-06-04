◇MLB オリオールズ5-1マリナーズ（日本時間4日、T-モバイルパーク）オリオールズの菅野智之投手が日本時間4日、マリナーズ戦に先発登板し7回1失点の好投でチームの勝利に貢献。マンソリーノ監督代行が菅野投手を絶賛しました。初回は三者凡退と完璧な立ち上がりを見せた菅野投手。2回にソロホームランを浴びますが、その後は調子を取り戻し得点を許さず。打線の援護も受け、チーム最多タイとなる5勝目を飾りました。試合後取材に