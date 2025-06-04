ロッテは4日、6月13日（金）のヤクルト戦（ZOZOマリンスタジアム、18時試合開始）のチケットは本日14時までに完売になったと発表した。今シーズンのチケット完売は5月5日（月・祝）楽天戦以来、2回目だ。