ニホンウナギ（WWFジャパン提供）世界自然保護基金（WWF）ジャパンと中央大は4日、国内で販売されたウナギのかば焼きをDNA分析した結果、約4割はアメリカウナギだったと発表した。絶滅の恐れから流通量が減ったニホンウナギやヨーロッパウナギに代わり、稚魚の違法取引が問題化している北米原産種が、日本でも大量に消費されている実態が明らかになった。アメリカウナギは、カナダやハイチ、ドミニカ共和国で捕獲された稚魚が