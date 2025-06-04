石川県津幡町は4日、大相撲の第75代横綱に昇進した同町出身の大の里の祝賀パレードを29日に開催すると発表した。ルートや時間など詳細が決まり次第、発表される。24歳の大の里は5月の夏場所で2場所連続4度目の優勝を遂げ、年6場所制以降では最速の所要13場所で横綱昇進を果たした。津幡町では初優勝を祝して昨年7月にもパレードを行い、約2万5千人が沿道に詰めかけた。