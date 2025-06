TOMORROW X TOGETHERが5月24、25日に東京・有明アリーナで開催された「TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> - EP. 2 - IN JAPAN」でワールドツアーの最終回を迎えた。その24日の公演をレポートします。やわらかいオレンジの光がステージを照らす中、黒いスーツ姿の5人がゆっくり五角形のセンターステージへと歩いていき、一瞬の暗転ののち「Over The Moon」がスタート。早くも会場が揺れるほどの大歓声を受けると、