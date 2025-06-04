ロッテは４日、８月９日のオリックス戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム、）を対象にアロハシャツを受け取ることができるグッズ付きチケットを先着１万５０００枚販売すると発表した。ビジター外野応援指定席を除く全席種でチケット購入時に選択可能。チケット１枚につきアロハシャツ１着を受け取ることができる。藤岡は「黒を基調としたアロハシャツでＢＬＡＣＫＳＵＭＭＥＲ仕様のロゴとマリーンズの文字が両胸に記されており、