今年4月に県内初の「夜間中学」として開設された佐世保の中学校の夜間学級で、初めての授業参観が行われました。 義務教育の新たな場として、佐世保市の祇園中学校に開設された「夜間学級」。 さまざまな事情で、学校に十分に通えなかった人や不登校の中学生などが通っていて、初めての授業参観が行われました。 （奥 眞佐武さん） 「楽しい、毎日が発見で。一生懸命、今は数学を勉強している。授業参観は