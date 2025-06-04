5日（木）は、東北南部や東・西日本で晴れるでしょう。この方面は、にわか雨もほとんどなく、洗濯がはかどりそうです。昼間は気温が高く、関東の内陸や東海、西日本の太平洋側は、30℃を超える地点がある見込みです。真夏の時季とは異なり空気が乾燥しますが、やはり強い日差しのもとでは熱中症に対して注意が必要です。晴れの天気は6日（金）も続き、真夏日の範囲は日本海側まで広がり、福井の最高気温は33℃まで上がる予想です。