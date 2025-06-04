ドラマ「波うららかに、めおと日和」「ひとりでしにたい」に出演する小関裕太 2025年4月期、「いつか、ヒーロー」(テレビ朝日系)、木曜劇場「波うららかに、めおと日和」(フジテレビ系)の2本に出演し、6月からスタート予定の土曜ドラマ「ひとりでしにたい」(NHK総合)への出演も控えている小関裕太。HOMINISでは、話題作への出演を重ね、6月で30歳を迎える小関にインタビューを敢行。2回に分けて小関の魅力をお届けする。今回