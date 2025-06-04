2017年度「世界で最も美しい顔100人」1位のソベラーノさん【MLB】ドジャース 6ー5 メッツ（日本時間4日・ロサンゼルス）ドジャースは3日（日本時間4日）、本拠地でメッツと対戦した。「フィリピン・ヘリテージナイト」として開催され、始球式はフィリピン系の女優・モデルのリザ・ソべラーノさんが務めた。2017年には「世界で最も美しい顔100人」にも選ばれた美女がドジャースタジアムを魅了した。白のへそ出しタンプトップに