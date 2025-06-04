バスケットボールＢリーグ１部レバンガ北海道の新ヘッドコーチに就任したトーステン・ロイブル氏（５３）が４日、札幌市中央区の商業施設「ココノススキノ」で就任会見を行った。ブースターら約１００人が集まった公開記者会見。ロイブル氏はレバンガ北海道創設時の２０１１―１２年シーズンの初代ヘッドコーチでもある。１３年ぶりの復帰の理由を「いろんなチームからオファーはあったが、あまりピンと来なかった。北海道から